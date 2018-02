​Eurowizja 2018: Kim jest Lukas Meijer, który nagrał utwór z Gromeem?

Gromee bierze udział w polskich preselekcjach do Eurowizji z utworem "Light Me Up". Kim jest śpiewający w piosence Lukas Meijer?

Lukas Meijer będzie naszym reprezentantem na Eurowizji? /materiały prasowe

Lukas Meijer znany jest głównie w rodzinnej Szwecji jako wokalista i autor muzyki oraz tekstów rockowego zespołu No Sleep For Lucy. Do tej pory miał zaszczyt współpracować z wieloma utalentowanymi ludźmi z branży muzycznej, m.in.: Steviem Aiello (30 Seconds To Mars), Tommym Henriksenem (Alice Cooper, Hollywood Vampires), czy nominowanym do Grammy Markiem Holmanem (Daughtry, Three Days Grace).

Lukas zawsze szuka nowych miejsc do odkrycia na swoim muzycznym radarze. Pisanie z Gromeem było dla niego nowym doświadczeniem. Połączenie jego rockowych korzeni z klubowymi produkcjami Gromee’go okazało się sukcesem. Ich poprzedni wspólny singel "Without You" osiągnął już ponad 8 mln wyświetleń.

"Light me up" to nowa propozycja od popularnego producenta muzycznego i DJ-a - Gromee’ego. W utworze swojego głosu użyczył właśnie Lukas Meijer. Kawałek to mieszanka charakterystycznego dla artysty elektronicznego brzmienia, muzyki house i popu. Teledysk do utworu nagrywany był w słonecznej Barcelonie.

"Light me up" jest propozycją Gromee’go na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji - Lizbona 2018. Piosenka promuje również pierwszy album artysty - "Chapter One". Premierę płyty zaplanowano na 16 marca.

Koncert Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018 odbędzie się 3 marca o godz. 21.30 na antenie TVP1.