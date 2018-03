Eurowizja 2018. Kasia Moś: Wróżę Ifi Ude dużą karierę

Dla wielu obserwatorów finału polskich preselekcji do Eurowizji objawieniem była wokalistka Ifi Ude, która w końcowej klasyfikacji zajęła ostatecznie czwarte miejsce. - Wróżę jej naprawdę dużą karierę - komentuje dla Interii Kasia Moś, reprezentantka Polski na Eurowizję 2017.

Finał Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018 odbył się w sobotę 3 marca. Podczas koncertu widzowie oraz jury wybierali zwycięzcę, który będzie reprezentować Polskę na 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.

O wyjazd do Lizbony rywalizowali: Future Folk ("Krakowiacy i górale"), Marta Gałuszewska (Why Don't We Go"), Gromee feat. Lukas Meijer ("Light Me Up"), Happy Prince ("Don't Let Go"), Maja Hyży ("Skin (Błysk)"), Isabell Otrebus ("Delirium"), Pablosson ("Sunflower"), Saszan ("Nie chcę ciebie mniej"), Ifi Ude ("Love Is Stronger") i Monika Urlik ("Momentum").

Uczestników oceniali Maryla Rodowicz, gitarzysta Lady Pank Jan Borysewicz, Kasia Moś (reprezentantka Polski na Eurowizji 2017), producent Bartosz "Tabb" Zielony (popularność zdobył dzięki współpracy z chórem Sound'n'Grace, Grzegorzem Hyżym i Mezem) oraz znany głównie jako tancerz Stefano Terrazzino (czterokrotny zwycięzca "Tańca z gwiazdami", laureat programu "Twoja twarz brzmi znajomo").

W głosowaniu jurorów Ifi Ude zajęła drugie miejsce, ustępując tylko zespołowi Happy Prince. Po zsumowaniu punktów przyznanych w głosowaniu przez publiczność awans do Lizbony wywalczyli ostatecznie Gromee i Lukas Meijer, a Ifi zajęła czwarte miejsce.

- Zachwyciła mnie totalnie - utwór, ona swoją osobowością, charyzmą, pięknem... Wróżę jej dużą karierę w kraju, ale i nie tylko - podkreśla w rozmowie z Interią Kasia Moś.

Jurorka miała czworo faworytów w konkursie - poza Ifi kibicowała również Happy Prince ("wokalista jest fenomenalny"), Gromee'emu ("to jest piosenka, która może zwojować rynki europejskie") i Monice Urlik ("nie mogłam nie docenić jej głosu").

Ifi Ude jest córką Polki i Nigeryjczyka. Do Polski przyjechała mając 3,5 roku. Popularność przyniósł jej udział w trzeciej edycji "Must Be The Music", gdzie doszła do półfinału. Jej siostrą jest projektantka mody Chi-Chi Ude.



W 2013 roku ukazał się jej debiutancki album "Ifi Ude", za który artystka otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii debiut. W tym samym czasie wokalistka spełniała się także jako pisarka. Wydała bowiem książkę dla dzieci pt. "Zebra".

Od 8 kwietnia Ifi będziemy mogli oglądać w nowym show TVP1 "Od Opola do Opola", który poprowadzi wraz z Andrzejem Krzywym z De Mono.