Eurowizja 2018: Jessica Mauboy powraca

Bukmacherzy wysoko oceniają szanse reprezentantki Australii w Konkursie Piosenki Eurowizji. Dla Jessiki Mauboy będzie to powrót na eurowizyjną scenę.

Jessica Mauboy będzie reprezentować Australię na Eurowizji 2018 /Brandon Voight / Splash News / East News

W tym roku Australia wystąpi w Konkursie Piosenki Eurowizji po raz czwarty. Kraj z Antypodów w poprzednich latach odnosił spore sukcesy - w 2016 r. wokalistka Dami Im zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z reprezentującą Ukrainę Dżamałą.

W tym roku w Lizbonie w barwach Australii zaśpiewa Jessica Mauboy, która wykona piosenkę "We Got Love".

28-letnia wokalistka, autorka tekstów i aktorka ma już doświadczenie z eurowizyjną sceną. W 2014 roku wystąpiła jako gość specjalny podczas Eurowizji w Kopenhadze, wykonując utwór "Sea of Flags".

W 2006 r. Mauboy dotarła do finału czwartej edycji australijskiego "Idola", zajmując drugie miejsce. Jej debiutancki koncertowy album "The Journey" dotarł do czwartego miejsca australijskich bestsellerów i pokrył się złotem. Pierwszy studyjny album "Been Waiting" (2008) był promowany przez singiel "Running Back" z gościnnym udziałem rapera Flo Ridy.

Clip Jessica Mauboy We Got Love

Wokalistka ma na koncie jeszcze dwie studyjne płyty "Get 'Em Girls" (2010) i "Beautiful" (2013), które w Australii uzyskały status platyny. Gościnnie wspierali ją m.in. Snoop Dogg, Ludacris, Jay Sean, Tina Arena i The Veronicas.

63. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Australia - wraz z m.in. Polską - wystąpi w drugim półfinale.