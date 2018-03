​Eurowizja 2018: Jak szanse Polski oceniają bukmacherzy?

Krajowe eliminacje eurowizyjne wygrał duet Gromee i Lukas Meijer. Panowie będą walczyć o wygraną piosenką "Light Me Up". Jak co roku, mamy nadzieję, że tym razem Polska znajdzie się na szczycie, jednak potencjalne szanse na sukces zdążyli już ocenić bukmacherzy. Czy wśród nich jest duet reprezentujący Polskę?

63. Konkurs Piosenki Eurowizji coraz bliżej, a za nami już krajowe eliminacje. Polskim reprezentantem podczas Eurowizji będą Gromee i Lukas Meijer, którzy będą chcieli podbić międzynarodową publiczność piosenką "Light Me Up".

Wydaje się, że szanse mogą być spore, bowiem numer polskiego DJ-a i szwedzkiego wokalisty cieszy się sporą popularnością na Youtube czy Spotify. Jednak czy wpadnie w ucho innym oglądającym i głosującym?

Bukmacherzy z całego świata w swoich typowaniach nie stawiają na polski duet. W najnowszym rankingu bukmacherskim Gromee i Lukas Meijer znajdują się bardzo daleko od podium. Panowie uplasowali się dopiero na 28. miejscu. Oznacza to, że Polska podczas Eurowizji może mieć problem z wyjściem z półfinału.

Kogo więc bukmacherzy widzą na szczycie? Według notowań pierwsze trzy miejsca mają należeć do Bułgarii, Czech i Estonii. W pierwszej piątce przewidywana jest też Hiszpania oraz Australia. W pierwszej dziesiątce może też znaleźć się Szwecja, która być może będzie reprezentowana przez Margaret.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.