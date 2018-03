Eurowizja 2018. Ifi Ude: Muszę się jeszcze sporo nauczyć

Jedną z kandydatek do wyjazdu na Eurowizję w barwach Polski jest mająca egzotyczne, nigeryjskie korzenie Ifi Ude. Wokalistka wiosną pojawi się w TVP1 jako współprowadząca program "Od Opola do Opola" z Andrzejem Krzywym z De Mono.

Ifi Ude bierze udział w finale preselekcji do Eurowizji 2018 AKPA

W sobotę 3 marca (TVP1, godz. 21:30) odbędzie się finał polskich preselekcji do Eurowizji.

O wyjazd do Lizbony rywalizować będą Future Folk, Marta Gałuszewska, Gromee, Happy Prince, Maja Hyży, Isabel Otrebus, Pablosson, Saszan, Ifi Ude i Monika Urlik.

Ifi Ude jest córką Polki i Nigeryjczyka. Do Polski przyjechała mając 3,5 lata. Popularność przyniósł jej udział w trzeciej edycji "Must Be The Music", gdzie doszła do półfinału. Jej siostrą jest projektantka mody Chi-Chi Ude.



W eliminacjach do Eurowizji Ifi zaśpiewa piosenkę "Love is stronger", który stworzyła przy współpracy z producentami z Wielkiej Brytanii.

"Nadaliśmy temu utworowi fajny, klubowy, lekki nastrój. Jest w nim taka polska ludyczność i trochę etno muzyki, ponieważ nagrałam do niego dudy szkockie i flet irlandzki. Myślę, że i fani muzyki poważnej, i fani muzyki rozrywkowej znajdą coś dla siebie" - mówi PAP Life wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów.

IFI UDE __ Love Is Stronger

W 2013 roku ukazał się jej debiutancki album "Ifi Ude", za który artystka otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii debiut. W tym samym czasie wokalistka spełniała się także jako pisarka. Wydała bowiem książkę dla dzieci pt. "Zebra".

Od 8 kwietnia Ifi będziemy mogli oglądać w nowym show TVP1 "Od Opola do Opola", który poprowadzi wraz z Andrzejem Krzywym z De Mono. Zapraszani artyści będą wykonywać swoje piosenki na żywo, uczestniczyć w quizach nawiązujących do historii festiwalu polskiej piosenki oraz opowiadać o sobie i swoich planach zawodowych. To wszystko przy akompaniamencie zespołu Torres Brothers.

"Po raz pierwszy będę prowadzić program. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, dlatego muszę się jeszcze sporo nauczyć" - komentuje Ifi.

Ifi Ude My Baby Gone