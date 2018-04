Eurowizja 2018. Gromee wziął ślub w sekrecie. Kim jest jego wybranka?

Na miesiąc przed swoim występem na Eurowizji krakowski producent Gromee poślubił w sekrecie Sarę Chmiel, wokalistkę grupy Łzy.

Gromee wziął sekretny ślub /Marcin Bruniecki / Reporter

Od dłuższego czasu Gromee związany jest z Sarą Chmiel, która w styczniu 2011 r. oficjalnie zastąpiła Anię Wyszkoni w grupie Łzy.

Wcześniej wokalistka występowała z zespołem Mocha, półfinalistami "Mam talent".

Do ceremonii doszło w tajemnicy, a jedyną wskazówką jest zmiana na prywatnym facebookowym profilu Sary, w opisie pojawiło się drugie nazwisko przyjęte po mężu - Gromala.

Gromee naprawdę nazywa się Andrzej Gromala.

Szczegóły ceremonii ujawnia Plejada, która podała, że w skromnej uroczystości w miejscowości w polskich górach udział wzięli tylko najbliższa rodzina i znajomi pary. Ślubu udzieliło im aż dwóch księży. Jeden z nich jest wieloletnim kolegą Gromee'ego.

Przypomnijmy, że Gromee wraz z pochodzącym ze Szwecji wokalistą Lukasem Meijerem zostali wybrani na reprezentantów Polski na 63. Konkurs Piosenki Eurowizji, która odbędzie się w Lizbonie.

Z piosenką "Light Me Up" wystąpią w drugim półfinale (10 maja).

Bukmacherzy dość zgodnie przewidują, że Gromee i Meijer awansują do finału, jednak tam kompletnie przepadną.

Teledysk do "Light Me Up" został nakręcony w Barcelonie (Gromeemu za kulisami towarzyszyła Sara Chmiel). Oficjalny klip ma już ponad 8,2 mln odsłon.

