Eurowizja 2018. Gromee i Lukas Meijer w akustycznej wersji "Light Me Up"

Zaskakującą wersję swojego eurowizyjnego przeboju "Light Me Up" przygotowali Gromee oraz wspierający go wokalista Lukas Meijer.

Gromee i Lukas Meijer nagrali akustyczną wersję swojej eurowizyjnej piosenki AKPA

Przypomnijmy, że 3 marca odbył się Finał Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018. Podczas koncertu widzowie oraz jury wybierali zwycięzcę, który będzie reprezentować Polskę na 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie

Ich decyzją do stolicy Portugalii polecą pochodzący z Krakowa producent Gromee oraz towarzyszący mu wokalista Lukas Meijer ze Szwecji z piosenką "Light Me Up".

Oficjalny teledysk do tego nagrania ma już ponad 3,6 mln odsłon.

Teraz polsko-szwedzki duet zaprezentował stonowaną, akustyczną wersję swojego nagrania. Czarno-białe wideo zachwyciło internautów, którzy w komentarzach prześcigają się w pochwałach.

"Jest moc", "cudo", "rewelacja" - dominują takie głosy.

"Niech ktoś napisze jeszcze raz, że Lukas nie potrafi śpiewać" - to kolejny wpis nawiązujący do tego, że Meijer miał problemy podczas występu w finale preselekcji.

Light Me Up (Acoustic) - feat. Lukas Meijer

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.

Light Me Up ft. Lukas Meijer

