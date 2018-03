Eurowizja 2018 - finał preselekcji: Jak głosowali jurorzy?

W finale polskich preselekcji do Eurowizji wygrał Gromee, któremu towarzyszy Lukas Meijer. Jurorzy - w tym m.in. Maryla Rodowicz i Kasia Moś - najwięcej punktów przyznali jednak innemu wykonawcy.

Jurorzy postawili na grupę Happy Prince AKPA

Finał Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018 odbył się w sobotę 3 marca. Podczas koncertu widzowie oraz jury wybierali zwycięzcę, który będzie reprezentować Polskę na 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

O wyjazd do Lizbony rywalizowali: Future Folk ("Krakowiacy i górale"), Marta Gałuszewska (Why Don't We Go"), Gromee feat. Lukas Meijer ("Light Me Up"), Happy Prince ("Don't Let Go"), Maja Hyży ("Skin (Błysk)"), Isabell Otrebus ("Delirium"), Pablosson ("Sunflower"), Saszan ("Nie chcę ciebie mniej"), Ifi Ude ("Love Is Stronger") i Monika Urlik ("Momentum").

Uczestników oceniali Maryla Rodowicz, gitarzysta Lady Pank Jan Borysewicz, Kasia Moś (reprezentantka Polski na Eurowizji 2017), producent Bartosz "Tabb" Zielony (popularność zdobył dzięki współpracy z chórem Sound'n'Grace, Grzegorzem Hyżym i Mezem) oraz znany głównie jako tancerz Stefano Terrazzino (czterokrotny zwycięzca "Tańca z gwiazdami", laureat programu "Twoja twarz brzmi znajomo").

Artur Orzech (tyłem) wręcza bilet do Lizbony Gromeemu i Lukasowi Meijerowi

Poszczególni jurorzy przyznawali swoje punkty zgodnie z eurowizyjnymi zasadami. Później te wyniki były sumowane i ustalana została kolejność w głosowaniu jurorów - dopiero wówczas powstała punktacja, do której doliczono punkty przyznane w głosowaniu publiczności (w stosunku 50:50).

Jak głosowali poszczególni jurorzy (pierwsza trójka najlepszych)?

Maryla Rodowicz - 1. Gromee, 2. Happy Prince, 3. Ifi Ude

Tabb - 1. Gromee, 2. Ifi Ude, 3. Happy Prince

Jan Borysewicz - 1. Monika Urlik, 2. Happy Prince, 3. Ifi Ude

Kasia Moś - 1. Happy Prince, 2. Ifi Ude, 3. Monika Urlik

Stefano Terrazzino - 1. Happy Prince, 2. Ifi Ude, 3. Gromee.



Wyniki głosowania jurorów były sporą niespodzianką, bo najwięcej punktów przyznali niemal nieznanej grupie Happy Prince. Drugie miejsce zdaniem profesjonalistów zajęła Ifi Ude, a trzecie - Gromee.

Głosowanie publiczności jednak zmieniło końcową kolejność - bilet do Lizbony wywalczyli Gromee feat. Lukas Meijer, którzy o punkt wyprzedzili Monikę Urlik i Happy Prince.

Małą wpadkę zaliczył prowadzący imprezę Artur Orzech, który z emocji podał, że zwycięzcą został zespół Happy Prince.



Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.