Eurowizja 2018: Ermal Meta i Fabrizio Moro wygrali włoskie preselekcje

Ermal Meta i Fabrizio Moro to zwycięzcy 68. Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo. Oznacza to, że z piosenką "Non Mi Avete Fatto Niente" powalczą w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Ermal Meta i Fabrizio Moro będą reprezentować Włochy na Eurowizji 2018 /Daniele Venturelli /Getty Images

Ermal Meta i Fabrizio Moro z utworem "Non Mi Avete Fatto Niente" zatriumfowali w finale 68. Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo.

Duet otrzymał dzięki temu przepustkę do Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie, gdzie reprezentować będą Włochy.

Utwór "Non Mi Avete Fatto Niente" niesie ze sobą silne przesłanie przeciwko terroryzmowi. Jest wezwaniem do tolerancji religijnej i buntem przeciwko tym, którzy robią innym ludziom krzywdę.

Inspiracją do napisania piosenki były wydarzenia, do których doszło w maju 2017 roku w Manchesterze, po koncercie Ariany Grande. W ataku terrorystycznym zginęły wówczas 23 osoby.

Przypomnijmy, że reprezentanta Polski poznamy 3 marca. 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 2018 odbędzie się w dniach 8, 10 i 12 maja w Lizbonie.

Wideo Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (Sanremo 2018)

