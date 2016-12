Eurowizja 2017: Znamy termin polskich preselekcji

11 lutego 2017 r. odbędzie się koncert krajowych eliminacji do Eurowizji - podał serwis wirtualnemedia.pl.

Anna Cyzon zgłosiła swoją piosenkę do eliminacji do Eurowizji 2017 /AKPA

Przypomnijmy, że w tym roku powrócono do formuły preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Komisja konkursowa spośród 88 zgłoszonych piosenek wybrała dziewięć, na które głosowali widzowie.

Zwyciężył Michał Szpak z utworem "Color of Your Life", który pokonał m.in. Margaret ("Cool Me Down") i Edytę Górniak ("Grateful").

Występ Szpaka w Szwecji został obwołany sukcesem - długowłosy wokalista zajął ostatecznie 8. miejsce, co zawdzięczał głosom widzów z całej Europy (222 pkt od widzów, zaledwie 7 od jury).

Do 20 stycznia 2017 r. wykonawcy mogą zgłaszać swoje piosenki do krajowych preselekcji. Szczegółowe zasady zostaną ogłoszone po świętach Bożego Narodzenia.

Swoje zgłoszenie publicznie potwierdziła już Anna Cyzon, która w krajowych eliminacjach w 2010 r. zajęła 2. miejsce (przegrała z Marcinem Mrozińskim). Finalistka kanadyjskiego "Idola" i ostatniej edycji "Must Be The Music" zaprezentowała piosenkę "Not Completely Yours".

Wirtualnemedia.pl podają, że polskiego reprezentanta wybiorą wskazani przez TVP jurorzy oraz widzowie telewizyjnej Jedynki w głosowaniu sms-owym.

Finałowy koncert 11 lutego 2017 r. pokaże na żywo TVP1.



Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 (finał) maja 2017 r. w Kijowie na Ukrainie. Przypomnijmy, że laureatką tegorocznej edycji została wokalistka Dżamala z piosenką "1944".