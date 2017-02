Enrique Iglesias sparaliżował centrum Hawany ("Subeme La Radio")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk Enrique Iglesiasa - "Subeme La Radio".

Enrique Iglesias na planie teledysku "Subeme La Radio" /Sony Music Polska

"Subeme La Radio" to pierwszy singel zapowiadający nowy album Enrique Iglesiasa. Latynoski przystojniak do współpracy zaprosił portorykański duet Zion & Lennox oraz kubańskiego wokalistę Descemer Bueno. Ten ostatni pracował już z Enrique przy dwóch poprzednich albumach: "Euphoria" i "Sex and Love" (był współtwórcą przeboju "Bailando").

Po wspomnianych dwujęzycznych płytach Iglesias zamierza skoncentrować na latynoskich brzmieniach, które w ostatnim czasie przyniosły mu sukces z singlem "Duele El Corazon" (ponad pół miliarda odtworzeń samego teledysku).

Teledysk do piosenki "Subeme La Radio" nakręcono na ulicach Hawany (Kuba) a reżyserem był wieloletni współpracownik Enrique - Alejandro Pérez.

W ciągu pięciu godzin od premiery klip został już odtworzony ponad 460 mln razy!



Clip Enrique Iglesias SUBEME LA RADIO ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Dwudniowy plan zdjęciowy, który dosłownie sparaliżował centrum stolicy Kuby, miał ogromny oddźwięk w mediach społecznościowych za sprawą tysięcy ludzi, które chciał znaleźć się jak najbliżej swojego idola i bawiły się na planie razem z nim.

W klipie Enrique pojawia się w tej samej koszulce, w której w 2015 r. dron pociął mu palce na koncercie w Meksyku - jej reprodukcja (z namalowanym krwią sercem) została wystawiona na sprzedaż w ramach akcji charytatywnej dla fundacji Save The Children, pomagającej dzieciom w potrzebie.

Przypomnijmy, że Enrique Iglesias pół roku po grudniowym koncercie w Krakowie powróci do Polski - 17 maja wystąpi w Ergo Arenie w Gdańsku.