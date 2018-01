Enrique Iglesias i Pollyanna Uruena w łazience ("El Baño)

"El Baño" (pol. łazienka) to najnowsza piosenka Enrique Iglesiasa. Gorący klip od piątku 12 stycznia zanotował już ponad 15,8 mln odsłon.

Po sukcesie piosenki "Subeme la Radio" (jeden z najpopularniejszych nagrań 2017 r. - 926 mln odsłon) Enrique Iglesias prezentuje teledysk do utworu "El Baño".

W najnowszym singlu gościnnie wsparł go Bad Bunny - raper pochodzący z Portoryko, który ma na koncie współpracę z m.in. Daddym Yankee'em, Prince'em Royce'em, Nicki Minaj, Becky G i Yandelem.

W teledysku zagrała aktorka i modelka Pollyanna Uruena, a także Eric Roberts, starszy brat Julii Roberts, znany z m.in. filmu "Niezniszczalni". Dla Robertsa to nie był debiut klipowy - zagrał wcześniej w teledyskach The Killers ("Mr. Brightside", "Miss Atomic Bomb"), Mariah Carey ("We Belong Together", "It's Like That"), Akona i Eminema ("Smack That"), Rihanny ("Bitch Better Have My Money") i Chrisa Cornella ("Nearly Forgot My Broken Heart").

Reżyserią wspólnie zajęli się Enrique Iglesias i Maxim Bohichik, który już wcześniej pracował z latynoskim wokalistą ("Tonight (I'm Lovin' You)"). Zrealizował też klipy dla m.in. Swedish House Mafia, The Roots i J. Cole.

