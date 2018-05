Enrique Iglesias i Pitbull ruszają do Miami ("Move to Miami")

Latynoscy gwiazdorzy Enrique Iglesias i Pitbull ponownie połączyli siły, by nagrać piosenkę "Move to Miami".

Po ogromnym sukcesie piosenki "Subeme la Radio" (jedno z najpopularniejszych nagrań 2017 r. - ponad miliard odsłon) Enrique Iglesias wypuścił teledysk do utworu "El Baño" z udziałem Bad Bunny'ego, który w ciągu trzech miesięcy zanotował ponad 220 mln odtworzeń.

Clip Enrique Iglesias SUBEME LA RADIO ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Teraz hiszpański wokalista prezentuje piosenkę "Move to Miami", w której towarzyszy mu stary druh Pitbull.

To już w sumie 12. ich wspólny utwór, pierwszy od czasu "Messin' Around" z 2016 r.

Dotychczas największą popularnością z ich wspólnych produkcji cieszył się "I Like It", który na amerykańskiej i brytyjskiej liście dotarł do 4. miejsca.

"Nigdy nie byłem bardziej podekscytowany. Pitbull i ja mamy nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić słuchając tej piosenki, jak my podczas jej tworzenia. Wiemy, że to nie jest możliwe bez najbardziej niesamowitych i oddanych fanów na całym świecie i nie jestem w stanie wam wystarczająco podziękować za wszystko, co dla nas robicie" - nie może ukryć radości Enrique Iglesias.

"Obserwuję wasze posty w mediach społecznościowych i uwielbiam wszystkie rzeczy, które zrobiliście z tą piosenką - od coverów po nagrania wideo. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę te wszystkie taneczne klipy, covery, akustyczne wersje i to, co jeszcze zrobicie z tą piosenką" - dodaje wokalista.

Clip Enrique Iglesias Move To Miami (Lyric Video) - & Pitbull

"Move to Miami" to kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Iglesiasa. Wcześniej poznaliśmy single "Duele el Corazón", "Subeme la Radio", "El Baño"i "Nos Fuimos Lejos".

Clip Enrique Iglesias EL BAÑO ft. Bad Bunny

