Energetyczna i zmysłowa MaRina ("Takin' Ya Rock Out")

"Takin' Ya Rock Out" to nowy singel MaRiny, żony naszego reprezentacyjnego bramkarza Wojciecha Szczęsnego.

MaRina prezentuje nową piosenkę /AKPA

W kwietniu 2016 r. ukazał się singel "On My Way", zapowiadany jako "wielki powrót" MaRiny Łuczenko do muzyki.

Clip MaRina On My Way

Teraz żona Wojciecha Szczęsnego publikuje kolejną piosenkę zapowiadającą drugą płytę 28-letniej wokalistki.

"Jestem podekscytowana, że wreszcie mogę się podzielić kolejnym utworem z nadchodzącej płyty. 'Takin' Ya Rock Out', który powstał przy współpracy z Markiem Piotrowskim i Bartkiem Królikiem, to jeden z moich ulubionych kawałków na płycie. Totalnie energetyczny numer z nutą zmysłowości" - mówi MaRina.

Wspomniani Piotrowski i Królik to producencki duet muzyków znanych niegdyś z Sistars (obecnie współtworzą zespół Spoken Love, a jako producenci działają pod szyldem Plan B). Razem występują także w składzie grupy Łąki Łan, odpowiadają również za sukces ostatniej płyty Agnieszki Chylińskiej - "Forever Child".

MaRina poza działalnością muzyczną ma na koncie także występ w serialu "39 i pół" oraz udział w "Tańcu z gwiazdami".