​Enea Spring Break 2017: Sprawdź, kto wystąpi w Poznaniu

Poznaliśmy pierwszych artystów, którzy wystąpią na tegorocznym Enea Spring Break - największym festiwalu showcase'owym w Polsce. W Poznaniu zobaczymy m.in. Anitę Lipnicką, Fisz Emade Tworzywo i Domowe Melodie.

Anita Lipnicka wystąpi na Enea Spring Break 2017 / Łepecki Michał /AKPA

Tegoroczna odsłona Enea Spring Break 2017 odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.

Podczas czwartej edycji Enea Spring Break wystąpi ponad stu artystów, w tym m.in. projekt Fisz Emade Tworzywo czyli zespół braci Waglewskich, którzy w ubiegłym roku wydał płytę "Drony" uznaną za jedno z najważniejszych wydawnictw 2016 roku; Domowe Melodie, które na Enea Spring Break poza największymi hitami zaprezentują także nowe piosenki z zaplanowanego na ten rok kolejnego albumu; Anita Lipnicka, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek przygotowująca nowy krążek, którego zapowiedzią był ubiegłoroczny singel "Ptasiek" oraz wracający po latach zespół Snowman.

Nie zabraknie artystów zagranicznych, a wśród nich m.in. brytyjska wokalistka Lucy Rose oraz Irlandczyk Bry, który dał się już poznać polskim fanom jako support przed listopadowym koncertem Twenty One Pilots na warszawskim Torwarze.

Clip Anita Lipnicka Ptasiek

Na Enea Spring Break 2017 wystąpią:

Fisz Emade Tworzywo

Domowe Melodie

Anita Lipnicka

Lucy Rose

Snowman

Bry

Decadent Fun Club

Sirens Hill

Salk

Alpha Dog

Kalina

Under The Skin

Felix The Baker

Sonbird

New People

Martina M

Dwa pokoje

Ralph Kaminski

Edyta Górecka

Chupa

P.O.T.H.

Small Mechanics

Małgola, No

Cinemon

Tomasz Mreńca

Helen Fry

Deer Daniel

Kolejnych wykonawców poznamy wkrótce.

Enea Spring Break to pionierski na polskim rynku festiwal showcase'owy. Już po raz czwarty w Poznaniu występy młodych, obiecujących zespołów sąsiadować będą z warsztatami i panelami z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych festiwali muzycznych, wytwórni płytowych oraz menedżerów polskich zespołów.

Wideo SALK - Matronika (official audio)

Podobnie jak w ubiegłym roku, największa scena podczas Enea Spring Break zlokalizowana będzie na pl. Wolności. Każdy, kto kupi festiwalowy karnet, będzie miał wstęp na koncerty odbywające się w tym miejscu. Posiadacze karnetów będą mogli również uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w kilkunastu innych lokalizacjach (o wstępie decydować będzie pojemność klubu).

Ubiegłoroczna edycja festiwalu zgromadziła kilka tysięcy fanów muzyki i kilkuset przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego. Wystąpili tacy artyści jak: Brodka, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway czy Reni Jusis. W programie tegorocznej edycji imprezy, jak co roku - oprócz licznych koncertów - znajdą się także panele oraz warsztaty. Więcej szczegółów poznacie wkrótce.

Sprzedaż karnetów rusza 20 stycznia.

Wideo Sonbird - Ląd