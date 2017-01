Emma Watson śpiewa w filmie "Piękna i bestia" (utwór "Something There")

W sieci pojawił się fragment utworu "Something There" z filmu "Piękna i bestia", który wykonuje Emma Watson.

Emma Watson wykonała piosenkę "Something There"

30-sekundowy fragment piosenki "Something There" pojawił się w sieci 31 grudnia. Na Facebooku materiał zdobył 11 milionów wyświetleń. Pod nagraniem pojawiło się również mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Oprócz Watson, która w filmie wciela się w postać Belli, w nowej produkcji Disneya wystąpią również Dan Stevens, Luke Evans, Ian McKellen, Emma Thompson, Ewan McGregor i Stanley Tucci.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 15 marca 2017 roku. Dwa dni później obraz trafi do polskich kin.

Emma Watson popularność zdobyła dzięki roli Hermiony w serii filmów o przygodach Harry’ego Pottera.



