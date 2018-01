Emeli Sandé w Polsce. Zmiana daty i miejsca koncertu!

Brytyjska wokalistka roku 2017 Emeli Sandé ostatecznie zaśpiewa w ICE Kraków Congress Centre. Zmieni się także data jej występu. Artystka zaprezentuje się po raz pierwszy polskiej publiczności 22 lutego.

Emeli Sande po raz pierwszy wystąpi w Polsce /Chris Jackson /Getty Images

Z powodów technicznych, koncert Emeli Sandé zamiast w Tauron Arena Kraków, odbędzie się w ICE Kraków Congress Centre. Nowoczesny i reprezentacyjny obiekt pozwoli na dobry kontakt publiczności z brytyjską wokalistką roku 2017. Artystka zaśpiewa w największej z sal całego kompleksu - Audytoryjnej - która ma dobre warunki akustyczne. Mogą być one dopasowywane indywidualnie do potrzeb artystów i rodzaju show, aby każdy koncert był na najwyższym poziomie.

Wokalistka wystąpi przed polską publicznością po raz pierwszy. Z pewnością usłyszymy jej największe hity: "Next To Me", "Hurts", "Heaven" czy "My Kind of Love". Koncert odbędzie się 22 lutego.

Dla osób, które już zakupiły bilety na koncert Emeli Sandé w Tauron Arena Kraków, zostały przygotowane nowe wejściówki do ICE Kraków Congress Centre w dniu 22 lutego.

Wszelkie informacje na temat wymiany i sprzedaży biletów znajdują się na stronie organizatora.

