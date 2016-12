Elton John wystąpi na uroczystościach pogrzebowych George'a Michaela

Znany muzyk uświetni ceremonię pogrzebową zmarłego w Boże Narodzenie artysty.

George Michael i Elton John na pogrzebie księżnej Diany /AFP/JOHNNY EGGITT /East News

George Michael zmarł 25 grudnia w wieku 53 lat w swoim domu w miejscowości Goring w hrabstwie Oxfordshire. Tamtejsza policja potwierdziła, że wczesnym popołudniem wezwano karetkę pogotowia do posiadłości wokalisty. Menedżer gwiazdora potwierdził, że powodem śmierci była niewydolność serca.



Na razie nie ujawniono daty ceremonii pogrzebowej, jednak potwierdzono, że wystąpi na niej dobry przyjaciel Michaela, Elton John.

John i Michael w 1991 roku nagrali wspólnie utwór "Don't Let The Sun Go Down On Me". Muzyk był również jednym z pierwszych artystów, którzy oddali hołd legendzie.

"Jestem w głębokim szoku. Straciłem ukochanego przyjaciela - najmilszą, najbardziej szczodrą duszę i doskonałego artystę. Moje serce jest z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi fanami" - pisał gwiazdor na swoim Instagramie.

Według gazety "Daily Star" Elton John na ceremonii pogrzebowej wykona właśnie utwór "Don’t Let The Sun Go Down On Me", który po śmierci George’a ma być jeszcze bardziej wzruszający.

"Będzie wielu żałobników i przyjaciół. To może być największy pogrzeb od czasów księżnej Diany" - powiedział informator gazety.

George Michael spocznie na cmentarzu Highgate w północnym Londynie obok swojej matki, Lesley Angold Panayiotou, która zmarła na raka w 1997 roku.



