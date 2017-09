Elbow: Guy Garvey zatańczył na scenie z nagim fanem

​Podczas koncertu Elbow w Bristolu doszło do incydentu z udziałem fana. Nagi mężczyzna wtargnął na scenę i... zatańczył z liderem zespołu, Guyem Garveyem.

Guy Garvey został zaskoczony przez fana /Ian Gavan /Getty Images

Zespół Elbow z pewnością na długo zapamięta swój koncert w Bristolu, w ramach The Downs Festival.

W trakcie występu grupy na scenę wtargnął nagi mężczyzna. Ochroniarz natychmiastowo zareagował i wbiegł za fanem, ale Guy Garvey zdecydował się "uratować" mężczyznę - przyciągnął go do siebie i... zaczął z nim tańczyć.

Do incydentu doszło w trakcie wykonywania przez grupę utworu "The Bones of You".

Zobacz nagranie z incydentu z udziałem nagiego fana: