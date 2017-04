Edyta Herbuś tańczy u Miłosza Skibińskiego

Poniżej możecie zobaczyć tancerkę Edytę Herbuś w teledysku debiutanta Miłosza Skibińskiego, uczestnika "Must Be The Music" - "Zatańczmy".

Edyta Herbuś wystapiła w teledysku Miłosza Skibińskiego /AKPA

Miłosz Skibiński jest wokalistą, byłym członkiem zespołu Garash, w którym śpiewał chórki u boku Darka Skibińskiego. To właśnie z tą grupą w 2014 r. dotarł do półfinału "Must Be The Music".

"Takiego klimaciku tu u nas jeszcze nie było" - cieszyła się Elżbieta Zapendowska. "Przecudownie uszyte" - dodała Kora.

W 2016 r. Miłosz nawiązał współpracę z producentem Emilianem Waluchowskim - kiedyś perkusistą zespołu Video oraz wieloletnim muzykiem Ani Wyszkoni i Moniki Kuszyńskiej.

Efektem jest singel "Zatańczmy" nagrany w studio u Janka Benedka, byłego gitarzysta T.Love.

W teledysku główną rolę zagrała Edyta Herbuś (dwukrotna uczestniczka "Tańca z gwiazdami") a także tancerze grupy Volt z Egurrola Dance Studio.

Dodajmy, że Herbuś ma na koncie występy w klipach takich wykonawców, jak Janusz Radek, Stefano Terrazzino, Dezire, Fu i Nelson.

