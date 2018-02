Edyta Górniak na ramówce TVP: "Dom dobrych drzew" do serialu "Leśniczówka"

Serial "Leśniczówka" ma być nowych przebojem TVP 1, a w wiosennej ramówce pojawi się zamiast telenoweli "Klan". Piosenkę do tej produkcji śpiewa Edyta Górniak.

W czwartek (22 lutego) odbyła się prezentacja wiosennej ramówki TVP.

Jedną z uczestniczek imprezy była Edyta Górniak, która premierowo zaprezentowała piosenkę "Dom dobrych drzew" promującą serial "Leśniczówka".

"Jeśli czegoś pragnę, jeśli czegoś chcę, wszystko mi da dobry Bóg" - śpiewa Edyta.



Akcja nowego serialu skupia się na bohaterach, którzy przeprowadzają się z miasta do domku pod lasem. Główne role grają Marek Bukowski i Jolanta Fraszyńska, a u ich boku występują także Krzysztof Globisz i Anna Seniuk.

"Dom dobrych drzew" to drugi nowy utwór opublikowany przez Edytę Górniak w tym roku. Dwa miesiące wcześniej jurorka "The Voice Kids" wypuściła nagrany z pomocą Donatana singel "Andromeda", który do tej pory zanotował ponad 2,7 mln odsłon.

