​Edyta Górecka szuka "Mitologicznych miast"

Edyta Górecka zaprezentowała teledysk do nowego singla zatytułowanego "Mitologiczne miasta".

Edyta Górecka opowiada o utraconych przyjemnościach /materiały prasowe

Dzień przed premierą klip "Mitologiczne miasta" zobaczyli uczestnicy krakowskiego koncertu Edyty Góreckiej.

"’Mitologiczne Miasta’ to opowieść o utraconych przyjemnościach. Tych zgubionych gdzieś w codzienności czy w trakcie dorastania. O tych, które mimo swojej prostoty i przyziemności - niedoświadczane - stają się czymś zmitologizowanym, nieuchwytnym. Istnieją gdzieś poza naszym zasięgiem. Odkładane na później, a doznawane tylko pozornie, bardziej fikcyjne niż rzeczywiste" - tłumaczy autorka.

Do stworzenia klipu Edyta Górecka ponownie zaangażowała swoich przyjaciół.

"W scenerii wrocławskich krajobrazów pragnęliśmy uchwycić w kadrze młodzieńcze przemijanie w wakacyjnej wolności, dojrzewających emocjach, wyzwalającej nudzie, magii dnia i nocy. To wszystko w świetle miasta - jego złocistych wschodów i zachodów słońca. I to wszystko by zapisać wspomnienie w momencie jego powstawania takim, jakie jest naprawdę" - mówi wokalistka.

Zobacz teledysk "Mitologiczne miasta":



Clip Edyta Górecka Mitologiczne Miasta

Edyta jest wokalistką i autorką tekstów. Wraz z zespołem, na scenie muzycznej pojawiła się pod koniec 2016 roku z utworem "Sierpień". Jest laureatką konkursu Skoda Auto Muzyka z ramienia Katarzyny Nosowskiej.

"To jest głos pochodzący z zupełnie innej rzeczywistości. Edyta pojawia się z chłopakami, serwuje nam piosenkę o sierpniu i ja wierzę, że wszystko będzie dobrze" - tak wokalistkę określiła Nosowska.

We wrześniu 2017 roku Katarzyna Nosowska ponownie doceniła artystkę, kwalifikując ją do dziesiątki finalistów Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Zanim jednak to nastąpiło, w październiku 2016 roku Edyta została laureatką konkursu towarzyszącego krakowskiemu festiwalowi Synestezje. Te wydarzenia utorowały jej dalszą muzyczną drogę. W marcu 2017 roku wydała swoją debiutancką EP-kę "Portrety".

Wystąpiła na festiwalu Spring Break, była nominowana do Opolskich Debiutów 2017, gdzie utwór "Sierpień" doceniła Mela Koteluk: "Za nastrój całości utworu, jego konsekwentną delikatność i oryginalną melodię".

Doceniona przez jury Jarocińskich Rytmów Młodych (m.in. Piotr Metz, Krzysztof Zalewski) zagrała na Festiwalu w Jarocinie 2017. Pojawiła się również m.in. na Slot Art Festiwalu, CudaWiankach w Gdyni, Sofar Sounds Wrocław, BalconyTV czy w Piwnicy Pod Baranami.

Do tej pory dzieliła scenę z takimi artystami jak np. Mikromusic, Smolik/KevFox, Grzegorz Turnau czy Buslav, a aktualnie znajduje się w półfinale Festiwalu Supportów.

W skład zespołu Edyty Góreckiej wchodzą: Radosław Musiolik - gitara, Rafał Niewiadomski - gitara, Bartosz Bargiel - gitara basowa i Michał Begej - perkusja.