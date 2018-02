​Ed Sheeran znów triumfuje. Sprzedał najwięcej płyt na świecie w 2017 roku

Brytyjski wokalista Ed Sheeran sprzedał najwięcej albumów na świecie w 2017 roku. Za nim na podium znaleźli się kanadyjski raper Drake oraz amerykańska wokalistka Taylor Swift, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI).

Ed Sheeran, który wyprzedza Drake'a w dorocznym rankingu, odniósł sukces sprzedażowy swoim trzecim albumem "Divide" oraz singlami "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" i "Perfect", ujawnia IFPI.

Wydany w marcu 2017 r. album "Divide" otrzymał wielokrotnie platynę na 36 rynkach, a "Shape of You" był "najlepiej sprzedającym się tytułem na świecie w 2017 r. i wielokrotnie zdobył platynę na 32 rynkach".

Drake zajmuje drugie miejsce w zestawieniu na rok 2017 ze swoją kompilacją "More Life", która była najbardziej odsłuchiwanym albumem w ciągu 24 godzin na Apple Music i osiągnęła rekord odsłuchań pierwszego dnia ukazania się na Spotify, podaje IFPI.

Na podium znalazł się też szósty album Taylor Swift "Reputation", wydany w listopadzie 2017 roku.

