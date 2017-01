Ed Sheeran zapowiada nowy materiał

​W pierwszy dzień 2017 roku Ed Sheeran ogłosił, kiedy zaprezentuje nową muzykę.

Ed Sheeran zrobił noworoczny prezent swoim fanom /Kevork Djansezian / Getty Images

W niedzielę (1 stycznia) Ed Sheeran opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych krótki film, w którym poinformował fanów, że w najbliższy piątek światło dzienne ujrzy jego "nowa muzyka".

Reklama

W ostatnim roku Sheeran wycofał się z show-biznesu i nie był aktywny w mediach. Jednym z wyjątków było umieszczenie na Facebooku coveru utworu "Oxygen" polskiego zespołu BeMy.

Dyskografia wokalisty obejmuje dwa studyjne albumy: "+" (2011) i "×" (2014). Płyty odniosły spory sukces sprzedażowy, pokrywając się platyną w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii czy Niemczech. Do największych przebojów Sheerana zaliczyć należy takie utwory jak "Thinking Out Loud", "Give Me Love", czy "Don't".