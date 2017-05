Ed Sheeran wraca do Galway ("Galway Girl")

Ponad 9 mln odsłon w ciągu niespełna dwóch dni od premiery zanotował najnowszy teledysk Eda Sheerana - "Galway Girl".

Saoirse Ronan zagrała w teledysku "Galway Girl" Eda Sheerana /fot. Kevork Djansezian /Getty Images

Gdy miał 13 lat grał tu na ulicach. Po kilkunastu latach już jako wielka gwiazda muzyki, Ed Sheeran powrócił do irlandzkiego miasta Galway, by zrealizować teledysk do trzeciego singla z trzeciej, multiplatynowej studyjnej płyty "÷ (Divide)".

Klip "Galway Girl" był kręcony w miejscach dobrze znanych wokaliście - w pubie O'Connor's oraz w Salthill House. Realizacja w tym miejscu była jego pomysłem.

Reżyserem teledysku jest Jason Koenig a w rolę głównej bohaterki wcieliła się irlandzka aktorka Saoirse Ronan, znana z m.in. "Pokuty" (nominacja do Oscara), "Nostalgii anioła" i "Grand Budapest Hotel".



Największym zaskoczeniem jest fakt, iż klip był kręcony przez samego Eda Sheerana.

