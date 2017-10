Ed Sheeran w 2016 roku zarabiał 63 tys. dolarów dziennie

Jak policzyła gazeta "Daily Mail", jeden z najpopularniejszych brytyjskich muzyków na świecie, Ed Sheeran, zarabiał w zeszłym roku 63 tysiące dolarów dziennie.

Ed Sheeran zarobił ponad 20 milionów dolarów w 2016 roku /Mark Sagliocco /Getty Images

Ed Sheeran, który w 2016 roku zrobił sobie przerwę od nagrywania i koncertowania, wrócił w marcu 2017 roku z nową płytą "÷" ("Divide"). Pochodzące z niej utwory jeszcze przed premierą zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu (Ed jest też najpopularniejszym artystą w Spotify).



Coraz większa popularność Sheerana przełożyła się także na jego finanse. Rudowłosy wokalista jest jednym z najbogatszych muzyków w Wielkiej Brytanii, a w 2016 roku z majątkiem wartym 69 milionów dolarów (52 miliony funtów) trafił na trzecie miejsce rankingu najbogatszych gwiazd przed 30 na Wyspach.



Dziennik "Daily Mail" obliczył również roczne zarobki artysty. Według ich danych muzyk dzięki swojej firmie Nathan Cable Touring LLP zyskał 20,8 miliona dolarów (obrót całego przedsiębiorstwa wyniósł 23 miliony).



Jak skrupulatnie wyliczono, tym sposobem Sheeran dziennie zarabiał około 63 tys. dolarów (47 tys. funtów).

Co więcej, dziennikarze dzięki wyciągom z kont ustalili, że Sheeran mógł pochwalić się sporymi przychodami w 2014 (9,6 miliona dolarów) i w 2015 roku (20 milionów dolarów).

Już teraz prognozuje się, że dzięki popularności muzyki brytyjskiego gwiazdora w 2017 roku, jego wyniki finansowe pod koniec tego roku będą jeszcze lepsze. Zwłaszcza, że 4 października rusza światowa trasa koncertowa Sheerana promująca nowy album, która w tym roku obejmie Stany Zjednoczone oraz Azję.



Przypomnijmy, że Ed Sheeran zagra dwa koncerty, dzień po dniu, na PGE Narodowym w Warszawie - 11 i 12 sierpnia 2018 r.



Jak zwracają uwagę dziennikarze "Daily Mail", Sheeran ma wokół siebie kompetentne osoby, a sam zamiast trwonić pieniądze, stara się wydawać je mądrze. Według gazety jego ostatnie wydatki to zbudowanie podziemnego pubu przy swoim angielskim domu oraz zakupienie winnicy we włoskiej Umbrii.