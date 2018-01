Ed Sheeran triumfuje. "Shape of You" najczęściej granym utworem w polskich radiostacjach w 2017 roku

Związek Producentów Audio Video i MicroBe przygotował zestawienie "Airplay 2017", z którego wynika, że "Shape of You" Eda Sheerana był najpopularniejszą piosenką radiową w 2017 roku. Wśród polskich utworów w eterze najczęściej gościł kawałek "O Pani!" Grzegorza Hyżego.

Ed Sheeran jest popularny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie /Adam Berry /Getty Images

Najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych w 2017 roku był singel Eda Sheerana "Shape of You". Tuz za nim uplasował się holenderski DJ i producent Tiësto z kawałkiem "On My Way", nagranym z brytyjskim duetem Bright Sparks. Miejsce trzecie przypadło w udziale polskiemu wokaliście Grzegorzowi Hyżemu i jego piosence "O Pani!" pochodzącej z jego drugiej studyjnej płyty. Dopiero na ósmej pozycji znalazł się jeden z największych hitów zeszłego roku - "Despacito" Luisa Fonsiego oraz Daddy Yankee'ego.



Do rocznego zestawienia Top 50 Airplay trafiło łącznie siedem utworów wykonywanych przez piątkę polskich wykonawców. Sama Ania Dąbrowska może się pochwalić trzema singlami w zestawieniu: na miejscu 19. "Porady na zdrady (Dreszcze)", na 40. "Z Tobą nie umiem wygrać" oraz na 46. "Nieprawda (Gromee Remix)". Kolejnymi polskimi artystami obecnymi na liście są: Sound’n’Grace i Filip Lato z utworem "100" na miejscu 24., Lanberry i "Ostatni most" na 28. oraz Kamil Bednarek i "Poczuj luz" na 37. Łącznie polski repertuar (wykonywanych w języku polskim) stanowi 14% zestawienia Top 50 i 21% zestawienia Top 100.

Z polskich akcentów można jeszcze odnotować obecność w zestawieniach polskich DJ-ów: C-BooLa i Gromeego. Przeboje C-BooLa "DJ is Your Second Name" (z udziałem wietnamskiej wokalistki Giang Pham) oraz "Magic Symphony" uplasowały się na pozycjach odpowiednio 9. i 26., natomiast Gromee, oprócz remixu utworu "Nieprawda", może się pochwalić jeszcze 13. miejscem utworu "Spirit" oraz 44. "Runaway". Oba nagrane zostały wspólnie z Mahan Moin - szwedzką piosenkarką irańskiego pochodzenia.

Singel "Shape of You" pochodzi z płyty Eda Sheerana "÷", która ujrzała światło dzienne w marcu 2017 roku.



Pełne zestawienie Airplay 2017 znajdziecie pod tym linkiem!

Clip Ed Sheeran Shape of You