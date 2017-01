Ed Sheeran razy dwa ("Castle on the Hill" i "Shape Of You")

6 stycznia Ed Sheeran wypuścił za jednym zamachem dwa nowe single: "Castle on the Hill" oraz "Shape Of You".

Ed Sheeran zaprezentował dwa nowe single /fot. John Phillips / Getty Images

Dotychczasowa dyskografia Eda Sheerana obejmuje dwa duże studyjne albumy: "+" (2011) i "×" (2014). Płyty odniosły spory sukces sprzedażowy, pokrywając się platyną w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii czy Niemczech. Do największych przebojów Sheerana zaliczyć należy takie utwory jak "Thinking Out Loud", "Give Me Love", "Don't" czy "I See Fire" z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".

Brytyjczyk w 2016 r. niemal całkowicie zniknął z mediów społecznościowych. Okazało się, że jest to cisza przed burzą, bo ten czas wykorzystał na pracę nad nową muzyką. Pisał też przeboje dla innych wykonawców: Major Lazer ("Cold Water") i Justina Biebera ("Love Yourself").



Single "Castle on the Hill" i "Shape Of You" prezentują dwa różne oblicza Sheerana. Piosenka "Castle On The Hill", napisana przez Eda i Benny'ego Blanco, opowiada o dorastaniu we Framlingham w hrabstwie Suffolk. Z kolei "Shape of You" (autorami są Sheeran, Johnny McDaid i Steve Mac), rozkłada na czynniki pierwsze i przebudowuje współczesną popową kompozycję. Jest przedłużeniem brzmienia, dzięki któremu Ed zasłynął i wyróżnił go spośród innych wykonawców.

Clip Ed Sheeran Castle On The Hill [Official Lyric Video]

"Witajcie w 2017 roku! Pracowałem ciężko nad nowym materiałem i mam nadzieję, że jesteście nimi tak samo podekscytowani jak ja. Chciałem pokazać dwie różne strony mojej twórczości, które tak samo mnie ekscytują. Od początku wiedziałem, że muszę zaprezentować dwa utwory w tym samym momencie. Cieszę się, że wróciłem" - powiedział Ed Sheeran.

Clip Ed Sheeran Shape Of You [Official Lyric Video]