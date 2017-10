Ed Sheeran potrącony przez samochód. Co z koncertami w Polsce?

26-letni brytyjski gwiazdor, Ed Sheeran, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy kontuzja wokalisty wpłynie na jego trasę koncertową.

Ed Sheeran miał wypadek /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Ed Sheeran opublikował zdjęcie z zabandażowaną ręką, informując, że miał wypadek. Artysta został potrącony przez samochód w Londynie, kiedy jechał na rowerze.

"Miałem wypadek. Obecnie czekam na pomoc medyczną. Możliwe, że będę musiał zmienić rozpiskę moich nadchodzących koncertów. Wrócę do was, gdy tylko dostanę nowe informacje na temat mojego stanu zdrowia".

Menedżment gwiazdora na razie nie zabrał głosu w sprawie.

Ed Sheeran to jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. 26-letni Brytyjczyk bije rekordy popularności dzięki wydanej w marcu płyty "÷" ("Divide").

Pochodzące z niej utwory jeszcze przed premierą zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu (Ed jest też najpopularniejszym artystą w Spotify).



22 października ruszyła światowa trasa koncertowa Sheerana (muzyk na początku jedzie do Azji) w ramach której wystąpi również w Polsce. 11 i 12 sierpnia 2018 roku zagra na PGE Narodowym.



Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy muzyk był uczestnikiem nieszczęśliwego wypadku. Głośno było m.in. o incydencie podczas uroczystego obiadu u księżniczki Beatrycze.



Wśród gości oprócz Eda znalazł się m.in. James Blunt, który zażartował, że chciałby przedstawiać się jako "sir James". 28-letnia księżna chwyciła miecz i przeszła do pasowania, udając nadanie muzykowi tytułu szlacheckiego. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli - waga miecza przerosła Beatrycze i narzędzie wymsknęło jej się z rąk, przecinając twarz Sheerana, będącego świadkiem jej żartów.