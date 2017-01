Ed Sheeran pobił streamingowy rekord w Spotify

​6 stycznia Ed Sheeran opublikował dwie nowe piosenki - "Shape Of You" i "Castle On The Hill". Obydwie pobiły w Polsce rekord utworów najczęściej odtwarzanych w ciągu jednego dnia w serwisie Spotify.

Ed Sheeran cieszy się ogromną popularnością na całym świecie /Theo Wargo / Getty Images

Anglik pobił rekordowe wyczyny Mariah Carey i jej bożonarodzeniowego hitu "All I Want For Christmas Is You", który rekordowy wynik ustanowił 24 grudnia (71 018 odtworzeń), oraz Adele i jej przeboju "Hello", który poza czasem świątecznej celebry jednego dnia otworzono w polskim Spotify 57 800 razy.

Reklama

Piosenkę Eda Sheerana "Shape Of You" odtworzono w Polsce w dzień premiery w serwisie Spotify aż 88 719 razy, a "Castle On The Hill" 71 261 razy. Dzień później utwór "Shape Of You" poprawił swój wynik, osiągając 92 396 streamów.



Polska nie jest jedynym krajem, w którym nowe kompozycje Eda Sheerana ustanowiły rekordowe wyniki. W USA piosenka "Shape Of You" także jest na pierwszym miejscu w Spotify (1 342 588 odtworzeń). Z kolei w Anglii "Shape Of You" i "Castle On The Hill" okupują dwie pierwsze pozycje na liście Spotify (odpowiednio, 1 192 354 i 1 011 370 streamów w ciągu jednego dnia). Artysta pobił tym samym rekord należący do "Last Christmas" duetu Wham!.



Podobny układ jest w globalnym zestawieniu serwisu (branych pod uwagę jest 27 rynków). Na tej liście "Shape Of You" ma 6 538 458 odtworzeń w streamingu, zaś "Castle On The Hill" 4 572 057. W sumie daje to aż ponad 13 mln przesłuchań obu piosenek na Wyspach w ciągu zaledwie 24 godzin. Lepszy wynik wcześniej miał boysband One Direction. W skali światowej wynik dla piosenek Eda Sheerana wynosi prawie 26 mln streamów w ciągu 48 godzin.



Clip Ed Sheeran Castle On The Hill [Official Lyric Video]

Sprawdź tekst "Castle On The Hill" w serwisie Tekściory.pl!

Piosenka "Castle On The Hill", napisana przez Eda i Benny'ego Blanco, opowiada o dorastaniu we Framlingham w hrabstwie Suffolk. Utwór "Shape Of You", który napisali Ed, Johnny McDaid i Steve Mac, rozkłada na czynniki pierwsze i przebudowuje współczesną popową kompozycję. Jest przedłużeniem brzmienia, dzięki któremu Ed zasłynął i wyróżnił go spośród innych wykonawców.



"Chciałem pokazać dwie różne strony mojej twórczości, które tak samo mnie ekscytują. Od początku wiedziałem, że muszę zaprezentować dwa utwory w tym samym momencie. Cieszę się, że wróciłem" - napisał na Facebooku Ed Sheeran.



Clip Ed Sheeran Shape Of You [Official Lyric Video]

Sprawdź tekst "Shape Of You" w serwisie Tekściory.pl!

Ed Sheeran ma na razie na koncie dwa studyjne albumy: "+" (2011) i "×" (2014). Każdy wielokrotnie pokrył się platyną w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii czy Niemczech. W Polsce płyta "x" uzyskała status diamentowy za sprzedaż ponad 100 tys. egzemplarzy. Promując ten materiał, Ed dał koncert m.in. w Polsce, na stołecznym Torwarze. Największe hity Anglika to "The A Team", "Sing" i "Thinking Out Loud".