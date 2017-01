Ed Sheeran nokautuje (teledysk "Shape Of You")

​6 stycznia Ed Sheeran opublikował dwie nowe piosenki - "Shape Of You" i "Castle On The Hill". Zapowiedzi trzeciego albumu Brytyjczyka biją kolejne rekordy.

Ed Sheeran bije kolejne rekordy /fot. Michael Loccisano / Getty Images

Jak już informowaliśmy, Ed Sheeran 3 marca wydaje płytę "÷" (po angielsku czyta się "Divide", co po polsku znaczy dzielić).

Dwa pierwsze single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" pobiły w Polsce rekord utworów najczęściej odtwarzanych w ciągu jednego dnia w serwisie Spotify. Podobnie było w innych krajach, a także z odsłuchami w Youtube.

W ciągu niespełna miesiąca od premiery "Shape Of You" ma ponad 168 mln odtworzeń, a "Castle On The Hill" ponad 83,5 mln.

Miliony odsłon śrubują też teledyski do tych singli. Po tygodniu "Castle On The Hill" ma ponad 22 mln odsłon, z kolei "Shape Of You" w niespełna dobę przekroczył już ponad 10 mln wyświetleń.

W najnowszym klipie możemy zobaczyć zakochanego Eda Sheerana, który niczym filmowy Rocky przygotowuje się do walki życia. W teledysku wyreżyserowanym przez Jasona Koeniga występują także modelka, tancerka i aktorka Jennie Pegouskie i Yama, były japoński zapaśnik sumo.

Piosenka "Castle On The Hill", napisana przez Eda i Benny'ego Blanco, opowiada o dorastaniu we Framlingham w hrabstwie Suffolk. Utwór "Shape Of You", który napisali Ed, Johnny McDaid i Steve Mac, rozkłada na czynniki pierwsze i przebudowuje współczesną popową kompozycję. Jest przedłużeniem brzmienia, dzięki któremu Ed zasłynął i wyróżnił go spośród innych wykonawców.

"Chciałem pokazać dwie różne strony mojej twórczości, które tak samo mnie ekscytują. Od początku wiedziałem, że muszę zaprezentować dwa utwory w tym samym momencie. Cieszę się, że wróciłem" - napisał na Facebooku Ed Sheeran.

Ed Sheeran ma na razie na koncie dwa studyjne albumy: "+" (2011) i "×" (2014). Każdy wielokrotnie pokrył się platyną w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii czy Niemczech. W Polsce płyta "x" uzyskała status diamentowy za sprzedaż ponad 100 tys. egzemplarzy. Promując ten materiał, Ed dał koncert m.in. w Polsce, na stołecznym Torwarze. Największe hity Anglika to "The A Team", "Sing" i "Thinking Out Loud".