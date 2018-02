Ed Sheeran już po ślubie? Fani dostrzegli na jego zdjęciu pewien szczegół

Ed Sheeran w minione Boże Narodzenie oświadczył się swojej szkolnej miłości, Cherry Seaborn. Teraz internauci są zdania, że muzyk wziął potajemny ślub. Dowodem ma być jedna z ostatnich fotografii, na której dopatrzono się drobnego szczegółu, czyli obrączki na palcu wokalisty.

Ed Sheeran i Cherry Seaborn potajemnie się pobrali? /Felipe Ramales /Splash News / East News

Jedno z ostatnich zdjęć Eda Sheerana szczególnie przykuło uwagę internautów. Fotografia, na której wokalista gra na gitarze, na pierwszy rzut oka nie wzbudza żadnych podejrzeń. Jednak gdy się spojrzy na dłoń muzyka i widniejący na serdecznym palcu pierścionek, to pierwsze co przychodzi do głowy, to fakt, że Brytyjczyk jest już... żonaty. Zdjęcie wzbudziło wśród fanów prawdziwe zamieszanie, bowiem gwiazdor nigdzie nie pochwalił się ślubem, a do tego ledwo co się zaręczył.

Jednak prędki ślub w tym wypadku nie byłby niczym dziwnym. Ed Sheeran związał się z dziewczyną, którą znał od dziecka. Cherry Seaborn i Ed razem chodzili do szkoły, a zaczęli się spotykać w 2015 roku. Muzyk i jego ukochana znają się już dość długo i dobrze. Do tego łączy ich miłość do kotów.

Warto dodać, że Ed Sheeran jest brany pod uwagę jako jeden z wykonawców, którry wystąpią na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Problemem pozostaje jednak terminarz. Ceremonia zaplanowana została na 19 maja 2018 roku, a wtedy Sheeran ma zaplanowany koncert w Irlandii.



Przypomnijmy, że obecnie Sheeran promuje na całym świecie swój trzeci album "Divide", który ukazał się w marcu 2017 roku i bił rekordy sprzedaży. W marcu muzyk odwiedzi Australię i Nową Zelandię w ramach swojego światowej trasy koncertowej. Tournee obejmuje również Polskę. 11 i 12 sierpnia gwiazdor wystąpi na wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym.



