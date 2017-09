Ed Sheeran i "najlepsza piosenka miłosna" ("Perfect")

"Perfect" to najnowszy singel Eda Sheerana z jego płyty "÷ (Divide)".

Ed Sheeran i Cherry Seaborn są parą /FatPapSlim / Splash News /East News

Po wydanych albumach "+" (2011) i "x" (2014) Ed Sheeran umocnił swoją pozycję na międzynarodowej arenie muzycznej płytą "÷" ("Divide").

Reklama

Wydawnictwo do sprzedaży trafiło 3 marca, a pochodzące z niego utwory jeszcze przed premierą płyty zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu.

"Perfect" to czwarty singel z "÷". Utwór jeszcze przed wydaniem na singlu dotarł do czwartego miejsca brytyjskiej listy przebojów, w krótkim czasie uzyskując tytuł platyny i złota w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, Włochy, Szwecja czy Nowa Zelandia.

"Perfect" to miłosna ballada o dziewczynie Sheerana Cherry Seaborn. Ich znajomość sięga jeszcze czasów szkoły, ale parą są od 2015 r., jednak dopiero niedawno zaczęli się razem pojawiać publicznie.

Clip Ed Sheeran Perfect [Lyric Video]

Sprawdź tłumaczenie piosenki "Perfect" w serwisie Teksciory.pl!

"Chciałem napisać najlepszą miłośną piosenkę w mojej karierze" - podkreśla wokalista.

BBC podaje, że utwór do końca roku stanie się "ścieżką dźwiękową tysięcy pierwszych tańców".



Przypomnijmy, że Ed Sheeran zagra dwa koncerty dzień po dniu na PGE Narodowym w Warszawie - 11 i 12 sierpnia 2018 r.