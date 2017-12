Ed Sheeran i Andrea Bocelli razem ("Perfect")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do "symfonicznej" wersji utworu "Perfect", do której Ed Sheeran zaprosił włoskiego tenora Andreę Bocelliego.

Ed Sheeran nagrał kolejną wersję przeboju "Perfect" /fot. Mike Coppola /Getty Images

Singel "Perfect" pochodzi z płyty Eda Sheerana "÷" ("Divide") wydanej w marcu tego roku.

Wideo Ed Sheeran został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (Press Association/x-news)

Pochodzące z tego albumu piosenki jeszcze przed premierą płyty zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu.

"Perfect" to czwarty singel z "÷". Utwór jeszcze przed wydaniem na singlu dotarł do czwartego miejsca brytyjskiej listy przebojów, w krótkim czasie uzyskując tytuł platyny i złota w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, Włochy, Szwecja czy Nowa Zelandia.

Piosenka jest miłosną balladą o dziewczynie Sheerana Cherry Seaborn. Ich znajomość sięga jeszcze czasów szkoły, ale parą są od 2015 r., jednak dopiero niedawno zaczęli się razem pojawiać publicznie. W teledysku do oryginalnej wersji (prawie 300 mln odsłon w ciągu miesiąca) wokaliście towarzyszy amerykańska aktorka Zoey Deutch.

Clip Ed Sheeran Perfect

Powstały też dwa remiksy "Perfect" autorstwa Mike'a Perry'ego i Robina Schulza. 1 grudnia opublikowano akustyczną wersję "Perfect Duet", w której Sheeranowi towarzyszy Beyonce (ponad 77 mln odsłon).

Wideo Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]

Z kolei "Perfect Symphony" to duet Sheerana z włoskim tenorem Andreą Bocellim.

Clip Ed Sheeran Perfect Symphony (with Andrea Bocelli)

Przypomnijmy, że Sheeran 11 i 12 sierpnia 2018 roku wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.