Dzień Białej Flagi: Atrakcyjny Kazimierz świętuje z Kayah

W piątek 21 kwietnia w klubie Od Nowa w Toruniu odbędzie się muzyczna część Dnia Białej Flagi - corocznego zjazdu fanów Republiki.

Kayah wystąpi z Atrakcyjnym Kazimierzem /AKPA

Dzień Białej Flagi przypada w rocznicę pierwszego koncertu Republiki z 1981 roku. Pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku, jeszcze za życia wokalisty Grzegorza Ciechowskiego. W tym roku fani spotykają się już po raz siedemnasty.



Reklama

Za nami pierwsza część zlotu - 20 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej odbył się pokaz filmu "Jarocin, po co wolność" oraz spotkanie z reżyserem i autorem książki "Republika , Nieustanne Tango" Leszkiem Gnoińskim, a także z muzykami Republiki. 2 zł od każdego biletu na spotkanie zostanie przekazana na leczenie Artura Szuby (iNNi, Szepty i Krzyki), fana Republiki, który zmaga się z chorobą nowotworową.



Na Dzień Białej Flagi organizatorzy (fan klub Republika Marzeń i Polska Wytwórnia Muzyczna RKDF) przygotowali okazjonalne wydawnictwo płytowe "Dzień Białej Flagi 2017". Znajdzie się na nim kilka nigdzie wcześniej niepublikowanych rarytasów, jak choćby pierwsza wersja największego przeboju Atrakcyjnego Kazimierza "Jako mąż i nie mąż" czy "Peacock", angielska wersja "Umarłej klasy" zaśpiewana przez Monę Mur. W obu nagraniach brał udział Grzegorz Ciechowski.

To właśnie koncert Atrakcyjnego Kazimierza będzie główną atrakcją drugiego dnia zlotu. W klubie Od Nowa w Toruniu formacja dowodzona przez Jacka Bryndala świętować będzie swoje 25-lecie. Gośćmi specjalnymi będą związani niegdyś z Atrakcyjnym Kazimierzem Kayah, Jose Torres i Jacek Rodziewicz. Tego dnia będzie miała swoją premierę płyta "25-latka", składanka z najważniejszymi piosenkami grupy.

Na scenie wystąpią także Smooth Dimension, znana z "Must Be The Music" Anna Masłajek z zespołem, Zuza Wiśniewska; odbędzie się także republikański jam session. Między występami nie zabraknie rozmów z gośćmi specjalnymi i konkursów.

Wideo Kayah o Grzegorzu Ciechowskim (Dzień Dobry TVN/TVN)