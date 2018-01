​Dzieciaki lepsze niż Zenek Martyniuk, czyli top 10 polskich utworów na Youtube

Zenek Martyniuk nazywany jest "królem disco polo", Sławomir podbił serca publiczności podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem, ale to dzieciaki dzierżą tytuł najpopularniejszej polskiej piosenki w serwisie Youtube. Kogo jeszcze słuchano?

Zenek Martyniuk został zdetronizowany /Kurnikowski /AKPA

Z zestawienia najpopularniejszych polskich piosenek w serwisie Youtube wynika, że disco polo wciąż ma się u nas bardzo dobrze.

Teledysk do przeboju "Przez twe oczy zielone" zespołu Akcent, który jest jedną z największych grup reprezentujących ten gatunek, obejrzano już ponad 136 mln razy.

Mimo to większym zainteresowaniem cieszył się popularny utwór "Kaczuszki" w wykonaniu dziecięcej formacji Mini Disco. Klip został odtworzony w serwisie Youtube już ponad 144 mln razy.

"Kaczuszki", zwane również "Kaczuchami" to melodia często prezentowana podczas polskich wesel, w trakcie której do tańca angażuje się właśnie najmłodszych gości imprezy.



Mówi się, że jest to francuska piosenka ludowa (oryginalny tytuł tyo "La danse des Canards"), jednak powstała początkowo w Niemczech. Była popularna w latach 60. i 70. Przetłumaczono ją na ponad 140 innych języków.



Lista najpopularniejszych polskich piosenek na Youtube:

1. Mini Disco - "Kaczuszki"

2. Akcent - "Przez twe oczy zielone"

3. Gummi Miś - "Bańkę łap"

4. Weekend - "Ona tańczy dla mnie"

5. Justyna Bojczuk, Bartuś Goździewski Jr, Benek Lewandowski - "Boogie Woogie"

6. Czadoman - "Ruda tańczy jak szalona"

7. Sylwia Grzeszczak - "Tamta dziewczyna"

8. Piersi - "Bałkanica"

9. GrubSon - "Na szczycie"

10. Mig - "Wymarzona.

