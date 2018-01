dylan.pl i Muniek Staszczyk razem: Czasy nadchodzą nowe

Na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk "Czasy nadchodzą nowe" grupy dylan.pl, która przedstawiła polskie wersje utworów Boba Dylana. W utworze gościnnie zaśpiewał Muniek Staszczyk.

Muniek Staszczyk na planie teledysku "Czasy nadchodzą nowe" /fot. Paweł Wójcik /materiały promocyjne

W skład założonego wiosną 2015 roku zespołu dylan.pl wchodzą: Jacek Wąsowski (Elektryczne Gitary; gitary, bandżo, mandolina, harmonijka, producent płyty), Filip Łobodziński (Zespół Reprezentacyjny; śpiew, przekłady, gitary, ukulele, organy), Marek Wojtczak (Zespół Reprezentacyjny; gitara basowa, kontrabas, pianino), Krzysztof Poliński (Urszula; perkusja, przeszkadzajki). Zespół przygotował materiał Dylanowski w stylu unplugged, zagrany z podwórkową energią i werandowym luzem, a zarazem z pełnym, choć twórczym szacunkiem dla oryginałów.

Podwójna płyta "Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru" zawiera 29 utworów z różnych okresów twórczości amerykańskiego twórcy i utrzymanych w różnym stylu poetyckim i muzycznym - od "Blowin' in the Wind" po "Tempest". Wydawnictwo zapowiadano jako "pierwsza w Polsce tak kompleksowa prezentacja dorobku najwybitniejszego songwritera".

Utwór "Czasy nadchodzą nowe" to przeróbka słynnej ballady "The Times They Are a-Changin'" z 1963 r. W polskiej wersji z zespołem dylan.pl wykonuje ją Muniek Staszczyk, wokalista grupy T.Love, prywatnie ogromny fan Dylana.

Jak wspomina Filip Łobodziński, pomysł na wspólne zaśpiewania Dylana po polsku panowie mieli już wiele lat temu.

Na płycie gościnnie pojawili się też m.in. wokaliści Maria Sadowska, Tomasz Organek, Pablopavo, Martyna Jakubowicz i Tadeusz Woźniak.

Za teledysk "Czasy nadchodzą nowe" odpowiada reżyser i scenarzysta Roman Przylipiak, pracujący z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Behemoth, Feel, Wilki, Ania Wyszkoni, Maryla Rodowicz, Łukasz Zagrobelny, Jan Bo, Me And That Man, Beneficjenci Splendoru i Blindead. Zdjęcia zrealizowano w Muzeum Czar PRL w Warszawie.