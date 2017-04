Dwa Sławy u "Dużego w Maluchu"

Przy okazji promocji nowej płyty "Dandys Flow" Astek i Rado Radosny, czyli duet Dwa Sławy, postanowili pojawić się w internetowym programie "Duży w Maluchu".

Dwa Sławy zarapowali w maluchu /Filip Nowobilski /materiały prasowe

W trakcie przejażdżki samochodem raperzy opowiedzieli m.in. o problemach w podróżach, dyskusjach o religii, pierwszym miejscu na liście OLiS, Widzewie Łódź, nadużywaniu alkoholu oraz inspiracjach do tworzenia.



Reklama

"Religia i polityka to dwa najgorsze tematy do rozmowy, bo można to robić godzinami i nic się nie zmieni, a do tego możesz skłócić ze sobą wszystkich swoich znajomych, którzy przebywają z tobą w jednym pomieszczeniu. To jako zapalnik, przez który możesz stracić znajomych, jest gównem, podkreślam" - mówił Rado Radosny.

"Jedyneczka na OLiS-ie nie jest czymś, co sprawi, że będziemy chcieli to robić do końca życia. Odhaczyliśmy sobie coś na naszej liście życzeń i chyba w zasadzie tyle" - opowiadał Rado.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa Sławy w Maluchu Interia.tv

Wideo CIASNO! Dwa Sławy w Maluchu - odcinek #119 - [Duży w Maluchu]

"Dandys Flow", czyli kolejny album Rado Radosnego i Astka, ukazał się 20 stycznia 2017 roku. Wśród producentów płyty znaleźli się m.in. Marek Dulewicz, SoDrummatic, DrySkull i P.A.F.F., gościnnie w utworze "Tough love" pojawił się Tede. Za skrecze na płycie odpowiadał DJ Flip.

Clip Dwa Sławy Catering

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***