Duet Coals prezentuje teledysk "S.I.T.C."

Zespół Coals opublikował trzeci singel zwiastujący ich debiutancką płytę, której premiera planowana jest na jesień. Zobaczcie teledysk "S.I.T.C".

Duet Coals szykuje debiutancką płytę /materiały prasowe

Utwór "S.I.T.C", podobnie jak znane już fanom "RAVE03’" oraz "Lato2002", ujawnia fascynację duetu poskręcaną, eksperymentalną elektroniką.

W utworze usłyszymy nie tylko głos wokalistki, Kasi Kowalczyk - za mikrofonem stanął również Łukasz Rozmysłowski.

Do piosenki powstał klimatyczny, oniryczny teledysk, za którego reżyserię odpowiedzialni są Ola Bydlowska i Alan Willmann. Klip współgra z utworem, kreując atmosferę przypominającą dokonania Spooky’ego Blacka albo Soap & Skin. Historia, jaką chcieli przekazać jego twórcy, zaskakuje tajemniczością oraz niejednoznacznością.

Prestiżowy brytyjski magazyn The Quietus opisywał muzykę duetu Coals jako "marzycielski, eteryczny pop czerpiący na równi z elektroniki i elementów folku". Choć Kasia i Łukasz nie grają ze sobą zbyt długo, zdążyli otrzymać zaproszenie na największe polskie festiwale (Open’er Festival, Soundrive Fest, OFF). Na ostatnim z nich nagrali wideosesję dla prestiżowej stacji muzycznej KEXP, co powtórzyli pod koniec 2016 roku na Icelandic Airwaves.

Ostatnio zespół skupia się na koncertowaniu poza granicami swojego kraju, zaliczając występy na Reeperbahn Festival, Positivus Festival, Tune in Tel Aviv, MENT Ljublana, Tallin Music Week czy BUSH Budapeszt. Coals kończą pracę nad debiutanckim, długogrającym krążkiem którego premiera zaplanowana jest na jesień 2017 roku.

Zobacz teledysk "S.I.T.C":