Dua Lipa: Ponad miliard odsłon klipu "New Rules"

Dua Lipa pochwaliła się swoim sukcesem. Klip wokalistki do utworu "New Rules" przebił barierę miliarda odsłon w serwisie Youtube.

Dua Lipa zaliczyła kolejny sukces /Christopher Polk /Getty Images

Dua Lipa jest najmłodszą kobietą, której teledysk odtworzono ponad miliard razy w serwisie Youtube.

"Odebrałam telefon i dowiedziałam się, że jestem najmłodszą artystką, która osiągnęła wynik jednego miliarda odsłon teledysku" - napisała Dua Lipa na Instagramie, do posta dołączając swoje zdjęcie z dzieciństwa.

Utwór "New Rules" to już siódmy singel z wydanej w 2017 roku debiutanckiej płyty Dua Lipy. Teledysk do piosenki powstał na Florydzie, a wyreżyserował go Henry Schofield.

Clip Dua Lipa New Rules

