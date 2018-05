​Dua Lipa nagra piosenkę dla Jamesa Bonda?

Dua Lipa wyrasta na wielką gwiazdę. Czy to własnie ona zaśpiewa do kolejnej części przygód Jamesa Bonda?

Dua Lipa idzie jak burza /John Phillips /Getty Images

Popularność Dua Lipy rośnie w zaskakującym tempie. Niedawno wokalistka poinformowała, że wystąpi w Kijowie podczas finału Ligi Mistrzów. Teraz w mediach pojawiły się spekulacje, że gwiazda dołączy do grona artystów, którzy nagrali utwór do filmów o Jamesie Bondzie.

Według typowań bukmacherów to właśnie Dua Lipa, a także Ed Sheeran oraz Jessie J mają największe szanse na ofertę od twórców kolejnej części przygód agenta 007.



W 2017 roku mówiło się również, że propozycję stworzenia piosenki do filmu o Bondzie otrzymała także Beyonce.

Przypomnijmy, że "bondowskie" utwory nagrali już m.in. Shirley Bassey, Adele, Sam Smith, Emeli Sande, Tina Turner czy Chris Cornell.

22-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. W lutym piosenkarka mająca kosowskie korzenie, odebrała nagrody Brit Awards w kategoriach: najlepsza brytyjska wokalistka i przełomowy artysta.

Wokalistka promuje obecnie debiutancki album "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules". Ostatnio mogliśmy usłyszeć ją w kawałku "One Kiss" nagranym z Calvinem Harrisem.

Clip Calvin Harris One Kiss - & Dua Lipa

