Dua Lipa na Orange Warsaw Festival 2018

Dua Lipa dołączyła do składu tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

Dua Lipa znów rozgrzeje polską publiczność /Jeff Spicer /Getty Images

Debiutancki album Dua Lipy (zatytułowany po prostu jej imieniem i nazwiskiem) ukazał się w czerwcu 2017 roku.

Reklama

Za sprawą wcześniejszych singli była to jedna z najbardziej oczekiwanych płyt roku, co potwierdziły liczby i nagrody. W Wielkiej Brytanii Dua Lipa była najchętniej słuchaną artystką w serwisie Spotify, wyprzedzając takie gwiazdy jak Taylor Swift czy Lorde, przy czym poszczególnych singli słuchano po pół miliarda razy.

Teledysk do "New Rules" po pół roku od opublikowania zbliża się do miliarda wyświetleń. Jest to jednocześnie jej pierwszy numer jeden na Wyspach Brytyjskich. Dodajmy do tego ponad milion sprzedanych egzemplarzy albumu na całym świecie i dobre recenzje chwalące odświeżające podejście do popu, a dostaniemy obraz wschodzącej gwiazdy światowej muzyki.

Dua Lipa umiejętnie dobiera współpracowników - usłyszeliśmy ją w piosenkach podpisanych przez Martina Garrixa i Seana Paula. Te kolaboracje, ale przede wszystkim autorska płyta, przyniosły jej szereg nagród, m.in. NME Award dla najlepszej nowej artystki; MTV Europe Award dla najlepszego nowego wykonawcy, a "New Rules" zgarnęło wyróżnienia dla singla (BBC) oraz klipu (ponownie MTV).

Clip Dua Lipa New Rules

Rok 2018 artystka spędzi na intensywnym koncertowaniu i promocji swojego debiutu, w tym po raz pierwszy wystąpi w Warszawie, na Orange Warsaw Festival.

Podczas tegorocznej edycji stołecznego festiwalu wystąpią również m.in. Florence and the Machine, Sam Smith, LCD Soundsystem i Tyler, The Creator.