​Dua Lipa: Głos pokolenia i niepoprawna romantyczka

Jej ochrypły wokal elektryzuje fanów, a piosenki biją rekordy popularności na całym świecie. Określana mianem głosu pokolenia 22-letnia Dua Lipa może już pochwalić się sporymi osiągnięciami w branży muzycznej. O sobie mówi: jestem romantyczką, wierzę w idealną miłość.

Dua Lipa podczas gali Billboard Music Awards 2018 /Kevin Winter /Getty Images

Nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Dua Lipa to obecnie jedna z najjaśniej świecących gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, której popularność wykracza daleko poza granice Wysp. Jej najsłynniejsza piosenka "New Rules" stała się międzynarodowym hitem, który zdobył szczyty większości europejskich list przebojów. Magazyn "GQ" okrzyknął ją nawet "Madonną pokolenia Z".

22-letnia brytyjska artystka pochodzenia kosowskiego, która może się obecnie pochwalić milionami sprzedanych singli została zauważona jako nastolatka, kiedy to zaczęła zamieszczać w serwisie YouTube covery najpopularniejszych popowych hitów. Od wydania swojego debiutanckiego albumu w czerwcu 2017 roku, Dua stała się dla swoich rówieśniczek ikoną i wzorem, prawdziwym głosem pokolenia. Jej surowe, szczere teksty poświęcone są na ogół związkom i ciemnej stronie miłości, ale cechuje je przede wszystkim upodmiotowienie kobiet. W piosenkach Lipy kobieta jest bowiem silna, świadoma swojej wartości i tego, jak poradzić sobie ze złamanym sercem.

Wokalistka przyznaje, że prywatnie jest beznadziejną romantyczką. "Bardzo mocno wierzę w idealną miłość. Winię za to moich rodziców, ponieważ mają naprawdę dobre relacje i myślę, że to ich związek odpowiada za moje wysokie standardy w relacjach romantycznych" - opowiada w rozmowie z magazynem "Elle", na którego czerwcowej okładce wystąpiła. Do bycia romantyczką predestynuje ją niejako nadane jej przez babcię imię. "Dua" w języku albańskim oznacza bowiem właśnie "miłość".

Wyjątkową odmianę popu, którą reprezentuje Dua, sama artystka opisuje jako "taniec we łzach". "Są to głównie taneczne utwory, a taniec jest przecież radosny i zabawny. Ale jeśli skupisz się na tekstach moich utworów wykonanych w wersji fortepianowej, dostrzeżesz, że jest w nich dużo smutku" - przyznaje artystka. Jej głos - ciepły i ochrypły - stanowi znak rozpoznawczy, za który pokochały ją miliony fanów. Nie bez przyczyny Lipa uznana została za najpopularniejszą artystkę w Wielkiej Brytanii.

Clip Dua Lipa New Rules

Podobnie jak znakomita większość najbardziej popularnych gwiazd muzyki pop, Dua od początku skupiła się w swojej twórczości głównie na trudnej, skomplikowanej stronie miłości. Choć osobiste i pełne pasji teksty pomogły jej trafić do wyobraźni tak wielu fanów, a zarazem utorować jej miejsce w panteonie ikon muzyki pop, czasami odczuwa presję związaną z odkrywaniem przed publiką zbyt wiele. "Wkładam całą siebie w moją muzykę, aby każdy mógł ją poznać i prawdziwie poczuć. Bycie tak otwartym daje mi niesamowitą relację z moimi fanami, ale to sprawia również, że trudno jest sobie pozwolić na prywatność" - zauważa piosenkarka.

Dua Lipa w ciągu zaledwie ostatnich kilku lat poważnie namieszała w branży muzycznej. W Wielkiej Brytanii była najchętniej słuchaną artystką w serwisie Spotify, wyprzedzając gwiazdy pokroju Taylor Swift. Ma na koncie ponad milion sprzedanych egzemplarzy swojego debiutanckiego albumu i pochlebne recenzje mówiące o jej niezwykle świeżym podejściu do popu. Niedawno została pierwszą kobietą, która otrzymała nominacje do aż pięciu nagród brytyjskiego przemysłu fonograficznego BRIT Awards, a dzięki "New Rules" stała się pierwszą solistką, która uplasowała się na szczycie brytyjskiej listy UK Top 40 od czasu słynnego "Hello" Adele z 2015 roku.

"Nigdy nie myślałem, że będę robić to, co teraz robię. Zawsze marzyłam, aby być piosenkarką i pisać piosenki, ale nigdy nie sądziłam, że tak właśnie się wydarzy. Mój tata zawsze powtarzał: 'Żeby dostać od losu trochę szczęścia, musisz naprawdę ciężko pracować'. Myślę, że miał rację. Często znalezienie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie jest pomocne, ale łut szczęścia nie wystarczy. Potrzeba ciężkiej codziennej pracy" - przekonuje Lipa.

Sceniczne poczynania artystki określanej coraz częściej mianem nowej królowej muzyki pop i głosem swojego pokolenia polscy widzowie będą mogli wkrótce ocenić sami. Brytyjka wystąpi bowiem w naszym kraju już 1 czerwca, podczas tegorocznej edycji Orange Warsaw Fesival.