Drake tańczy w tłumie razem z ochroniarzami. Zobacz wideo

Kanadyjski raper zaszczycił obecnością swojego kolegę, Travisa Scotta, a następnie, czego mało kto się spodziewał, bawił się z resztą fanów w tłumie.

Drake bawił się na koncercie Travisa Scotta /Christopher Polk /Getty Images

Drake pojawił się na koncercie Travisa Scotta w Portland. Kanadyjczyk towarzyszył raperowi na scenie w trakcie utworów "Portland", "Gyalchester" (oba pochodzą z płyty "More Life") oraz "Know Yourself" (trafił na mixtape Drake'a "If You're Reading This It's Too Late").

Następnie Kanadyjczyk opuścił scenę i poszedł bawić się wraz z publicznością.



W tłumie towarzyszyli mu również wynajęci przez rapera ochroniarze. Poniżej możecie zobaczyć nagrania z koncertu.

Drake w kwietniu tego roku wzmocnił swoją obstawę po tym, jak do jego domu włamała się psychofanka. Według relacji policji kobieta wypiła napoje z lodówki gwiazdora, a następnie położyła się w jego łóżku. Tam właśnie znalazł ją jeden z pracowników rapera.



Drake na koncercie Travisa Scotta:

Wideo Travis Scott Brings Out Drake In Portland On His Birds Eye View Tour Concert Live