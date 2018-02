Drake rozdaje milion dolarów i uszczęśliwia potrzebujących. Zobacz klip "God's Plan"

"Budżet na nasz teledysk wynosił 996 tys. dolarów. Wszystko rozdaliśmy. Nie mówcie wytwórni" – takimi słowami rozpoczyna się nowy teledysk Kanadyjczyka Drake'a, który podbija sieć.

Drake rozdał milion dolarów /Handout /Getty Images

"God's Plan" to najnowszy singel Drake'a, który ukazał się 19 stycznia 2018 roku. Za jego produkcję odpowiadali Cardo, Boi-1da oraz 40. Numer znalazł się na krótkiej EP-ce Kanadyjczyka pt. "Scary Hours".

Reklama

Singel zadebiutował na szczycie listy najlepiej sprzedających się utworów w Stanach Zjednoczonych oraz na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii.



Piosenka pobiła także rekordy dziennej liczy odsłuchań w serwisach Apple Music (14 milionów) i Spotify (4,3 miliona).

Po trzech tygodniach od premiery Drake zaprezentował teledysk do utworu stworzony przez Director X (współpracował z raperem m.in. przy "Hotline Bling") i Karenę Evans. W nim widzimy jak Kanadyjczyk podróżował po Miami i rozdawał pieniądze potrzebującym ludziom. Łącznie Drake rozdał prawie milion dolarów.



Clip Drake God's Plan

O podróży rapera po Miami media pisały na początku miesiąca. Wtedy gwiazdor dofinansował m.in. jedną ze szkół, ofiarując jej przedstawicielom 25 tys. dolarów oraz ciuchy marki OVO.

Desitny Paris James Drake przekazał czek na 50 tys. dolarów, aby mogła kontynuować naukę na Uniwersytecie w Miami. Podobną kwotę raper przeznaczył, aby zapłacić za zakupy klientów w jednym z marketów. 50 tys. dolarów trafiło również do schroniska dla kobiet i dzieci.

W teledysku widzimy również jak Kanadyjczyk zaskakuje niektóre rodziny swoją obecnością, a następnie wręcza im grube pliki dolarów.



"Bez naszych matek jesteśmy nikim. Muszę mieć pewnośc, ze będziesz opiekował się swoją, bez względu, co będziesz robił. To wszystko, co mamy. Zaufaj mi. To też mój świat" - mówił do jednej z obdarowanych Drake.

Sam raper na Instagramie nazwał całą akcję "najważniejszą rzeczą, jaką zrobił przez całą swoją karierę".