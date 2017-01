Drake w jednym z wywiadów przyznał, że zastanawia się nad powrotem do aktorstwa. Kanadyjczyk myśli również o autorskim programie.

Drake myśli o powrocie do aktorstwa /Kevin Winter / Getty Images

O swoich planach Drake opowiedział trenerowi koszykarskiej drużyny Kentucky, Johnem Caliparim. Raper w trakcie specjalnego wywiadu zdradził, że myśli o powrocie do profesjonalnego aktorstwa, a także chciałby mieć swój program.

"Mój cel jest trochę szalony... to bycie Johnnym Carsonem (prezenter telewizyjny, aktor - przyp. red.) i prowadzenie programu, który będzie zabawny. Mam nadzieję, kiedyś uda mi się zrealizować ten plan i co wieczór będę mógł zakładać eleganckie garnitury, siadać z lampką wina i śmiać się z osobami, z którymi przez lata byłem w show-biznesie, a przy okazji dać coś ludziom do oglądania, co ich rozbawi i sprawi, że poczują się dobrze" - opowiadał Drake.

Drake wypowiedział się także o potencjalnym powrocie do aktorstwa.

"Tak naprawdę zaczynam teraz dopiero zdobywać pozycję w świecie aktorstwa. Miejmy nadzieję, że pojawią się propozycje kilku świetnych ról" - dodał Kanadyjczyk.

Raper zanim zyskał dużą popularność, wystąpił w kanadyjskim serialu młodzieżowym "Degrassi". Łącznie zagrał w 138 odcinkach. Przygodę z telewizją zakończył w 2009 roku. Jego postać jednak stała się na tyle kultowa, że doczekała się własnego mema, który powstał na bazie zdjęcia promocyjnego serialu z 2005 roku (postać Jimmy'ego grana przez Drake'a była na nim na wózku inwalidzkim).