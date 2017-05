Drake będzie miał problemy? Kolejna kobieta twierdzi, że jest z nim w ciąży

Była aktorka filmów pornograficznych, Sophie Brussaux, zarzuciła Drake'owi, że ten ma z nią dziecko. Osoby reprezentujące Drake'a stanowczo zaprzeczyły tym doniesieniom.

Drake zostanie ojcem? Ludzie rapera stanowczo dementują /Christopher Polk /Getty Images

Sophie Brussaux, która w przeszłości działała w branży pornograficznej pod pseudonimem Rosee Divine, zatrudniła dwóch prawników z Nowego Jorku, aby wytoczyć sprawę sądową Drake'owi. Informacje podał serwis TMZ.com

Jako dowód kobiecie służyć mają m.in. wymieniane z raperem SMS-y.

Po tym, jak plotka zaczęła krążyć po sieci, ludzie ze sztabu Kanadyjczyka wydali oficjalne oświadczenie.

"Ta kobieta ma bardzo wątpliwą historię. Przyznała się do wielu związków. Rozumiemy, że może mieć problem z dostaniem się do USA (jest Francuzką - przyp. red.). Jest jedną z wielu kobiet, które twierdzą, że Drake jest z nimi w ciąży" - czytamy.

"Jeżeli to dziecko Drake'a, w co jednak on sam nie wierzy, Drake zrobi, to co będzie najlepsze dla niego" - oświadczono.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich tygodniach. Wcześniej o ciąży z raperem pisała modelka Layla Lace, jednak również i jej zarzucono kłamstwo.