Dolores O'Riordan: Znamy datę pogrzebu gwiazdy

21 stycznia odbędzie się oficjalna ceremonia pogrzebowa Dolores O’Riordan, natomiast dwa dni później zorganizowana zostanie prywatna uroczystość dla bliskich i rodziny.

Dolores O'Riordan zmarła 15 stycznia

46-letnia wokalistka grupy The Cranberries zmarła 15 stycznia podczas wizyty w Londynie. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

19 stycznia podano, że wokalistka nie zmarła z przyczyn naturalnych i w związku z tym rozpoczęto śledztwo. Zlecono także różne testy, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do zgonu gwiazdy.

Do sieci trafiły również oficjalne informacje na temat uroczystości pogrzebowych O’Riordan.



W niedzielę (21 stycznia) o 12:30 czasu lokalnego w kościele św. Józefa w Limerick rozpocznie się publiczna ceremonia pogrzebowa. Prywatny pogrzeb dla rodziny i najbliższych odbędzie się dwa dni później w miejscowości Ballybricken. Dolores zostanie pochowana na cmentarzu Caherelly, gdzie spoczął jej ojciec.



O'Riordan stała na czele irlandzkiego kwartetu The Cranberries. Skład grupy uzupełniali bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Formacja największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Dolores nagrywała też solo - wydała albumy "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).