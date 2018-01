Dolores O'Riordan, wokalistka The Cranberries, nie żyje. Reakcje artystów

W poniedziałek, 15 stycznia, w wieku 46 lat nagle zmarła Dolores O'Riordan, wokalistka irlandzkiej grupy The Cranberries. Piosenkarkę w mediach społecznościowych wspominają inni artyści.

Wokalistka The Cranberries miała 46 lat /Daniele Venturelli /Getty Images

Dolores O'Riordan zmarła w Londynie podczas krótkiej sesji nagraniowej. Informację o śmierci potwierdził rzecznik wokalistki w rozmowie z "The Limerick Leader".



Smutną wiadomość opublikowano również na profilu The Cranberries na Facebooku.



"Członkowie rodziny są zdruzgotani tymi informacjami i proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - możemy przeczytać w poście.



Na razie nie są znane przyczyny śmierci 46-letniej Irlandki.



Wiadomość o śmierci wokalistki dotknęła środowisko muzyczne. Artystkę w mediach społecznościowych wspomnieli m.in. Kodaline, Hozier, Josh Groban, Questlove i Duran Duran.



"Jesteśmy całkowicie zszokowani wiadomością o odejściu Dolores O’Riordan! The Cranberries dali nam pierwsze wielkie wsparcie, kiedy koncertowaliśmy z nimi po Francji lata temu! Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi" - napisali członkowie grupy Kodaline.

"Jesteśmy zmiażdżeni informacją o odejściu Dolores O’Riordan. Nasze myśli kierujemy do jej rodziny w tym strasznym czasie" - możemy przeczytać na profilu Duran Duran.

"Nieeeeee! Zawsze uwielbiałem jej piosenki i głos" - napisał na Twitterze Josh Groban.



“Spotkałem Dolores O’Riordan, jak miałem 15 lat. Była uprzejma i urocza. Dostałem jej autograf na moim bilecie kolejowym i to zrobiło mi dzień. Miała niesamowity głos i prezencję. Przykro mi słyszeć, że dzisiaj odeszła" - wspomniał spotkanie z Dolores znany brytyjski komik, James Corden.

"Przykro mi słyszeć o odejściu Dolores O'Riordan" - napisał znany dziennikarz muzyczny, Zane Lowe.



Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r. Dolores napisała na facebookowym profilu The Cranberries, że czuje się dobrze. Złożyła też życzenia swoim fanom.



To Dolores O'Riordan (wokal, gitara) stała na czele irlandzkiego kwartetu z Limerick. Skład grupy uzupełniają bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Grupa największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Zombie

Dolores nagrywała też solo - wydała płyty "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).

The Journey

Po kilkuletniej przerwie zespół powrócił w 2009 r., wydając ostatni studyjny album "Roses" w 2012 r. Na dobre z koncertowej hibernacji grupa wybudziła się w 2016 r., rozpoczynając europejską trasę w Lublinie.

Na wydanej w kwietniu płycie "Something Else" poza nowymi wersjami starych przebojów znalazły się trzy premierowe utwory. Jeden z nich - "Why" - został wybrany do promocji. W nagraniach grupie towarzyszyła Irish Chamber Orchestra.

Why

W 2017 roku odbyło się zaledwie kilkanaście koncertów The Cranberries, w tym we Wrocławiu w ramach festiwalu 3-Majówka.

Europejską trasę odwołano w związku z problemami z plecami Dolores. Leczenie nie poszło jednak tak, jak tego oczekiwano, dlatego zespół był zmuszony odwołać również prawie wyprzedaną trasę po Ameryce Północnej.

"Jej lekarze poinformowali ją, żeby odwołała zbliżającą się trasę po Ameryce Północnej. Dolores z zespołem jest tym bardzo rozczarowana i chce wysłać szczere przeprosiny fanom i posiadaczom biletów" - głosił komunikat.

Linger (Acoustic Version)

W lipcu 1994 r. poślubiła Dona Martina, byłego koncertowego menedżera Duran Duran. Mają trójkę dzieci: Taylora Baxtera (ur. 1997), Molly Leigh (ur. 2001) i Dakotę Rain (ur. 2005). Dolores i Martin rozstali się w 2014 r.