Dolores O'Riordan: Kiedy poznamy przyczynę śmierci wokalistki?

Dopiero w kwietniu poznamy oficjalną przyczynę śmierci wokalistki The Cranberries, Dolores O'Riordan.

Dolores O'Riordan miała 46 lat /EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA / East News



46-letnia wokalistka The Cranberries zmarła 15 stycznia podczas wizyty w Londynie. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.



Dzień po śmierci piosenkarki rzecznik Scotland Yard oświadczył, że O’Riordan nie zmarła w podejrzanych okolicznościach, a przyczynę śmierci ustali koroner.

Reklama

19 stycznia podano, że do zgonu wokalistki nie doszło z przyczyn naturalnych i rozpoczęto śledztwo w sprawie. Rzecznik biura koronera poinformował również, że zlecono różne testy, przez co na oficjalny raport poczekamy do kwietnia.



Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

Media przypominają, że wokalistka cierpiała na depresję maniakalną, a w przeszłości na anoreksję. Jako dziecko była ofiarą molestowania seksualnego, co głęboko odbiło się na jej psychice. Cierpiała na dolegliwości fizyczne. Miała problemy z kręgosłupem.

O'Riordan stała na czele irlandzkiego kwartetu The Cranberries. Skład grupy uzupełniali bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Formacja największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Dolores nagrywała też solo - wydała albumy "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).